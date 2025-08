Mercato Cesena: arriva Diao ma su Comenencia è piombato lo Zurigo

E se tra i due litiganti a godere fosse il terzo? Difficile, ma l’ormai estenuante “telenovela Comenencia” si è arricchita ieri di un’altra puntata. Tra i due litiganti, cioè il Cesena e il Pescara, si è inserito anche un terzo club, lo Zurigo, che ha chiesto il nazionale di Curacao alla Juventus. Gli svizzeri hanno fatto un tentativo in extremis, che probabilmente non andrà a segno, ma hanno ulteriormente rallentato una trattativa che Filippo Fusco avrebbe voluto chiudere già la scorsa settimana. L’esterno destro ha già manifestato la volontà di trasferirsi in Romagna, ma avrebbe tentennato anche davanti alla proposta del Pescara, che a sua volta ha trovato un “alleato” nella Juventus, disposto a mandarlo volentieri in Abruzzo. In attesa di capire quale risultato uscirà allo stadio Adriatico nella prima giornata di campionato nel penultimo week-end di agosto, la prima sfida tra Pescara e Cesena di questa lunga estate di passione avrà il suo round decisivo nella giornata di oggi. Mercoledì sera, al termine del triangolare di Teramo, il presidente degli abruzzesi Sebastiani si era sbilanciato, spiegando che avrebbe accolto Comenencia il giorno successivo in città, ma ieri l’esterno della Juve a Pescara non si è visto, tanto che il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha spiegato che ci sarebbero stati alcuni dettagli ancora da limare, pur non nascondendo il proprio ottimismo. La soluzione del caso arriverà oggi, in un modo o nell’altro, anche perchè continuare a tirare la corda per un 21enne al debutto in B non sembra proprio la soluzione migliore.