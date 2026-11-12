Luca Ceccarelli: “Ho scambiato la maglia con Ronaldinho dopo Cesena-Milan 2-0”

L’unica partita giocata da Ronaldinho in Romagna finora non è andata bene per l’ex Pallone d’Oro, anche se poi quell’anno la sua squadra (che lasciò a gennaio per tornare in Brasile) vinse il campionato. Sabato 11 settembre 2010, seconda giornata del campionato di Serie A. Al Manuzzi di Cesena arriva il Milan di Max Allegri, che a fine stagione vincerà lo scudetto. In campo innumerevoli campioni. Ci sono Thiago Silva e Pirlo, un Ibrahimovic al debutto e Pato. Poi c’è Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, maglia numero 10. Uscirà al 56’ senza aver lasciato segno di sé, una prestazione incolore. Domenica, il campione brasiliano tornerà in Romagna, da giocatore, per la seconda volta nella sua carriera dopo 5.909 giorni, questa volta con la maglia del Ravenna nel derby contro il Forlì, mentre in quella partita del settembre 2010, terminata 2-0 per il Cesena, l’unico romagnolo in campo era Luca Ceccarelli da Gambettola. Il terzino fu un grandissimo protagonista, confezionando un delizioso assist per l’1-0 di testa di Bogdani. Vivere quella partita dal campo, per un cesenate è stato un sogno.

Cesena-Milan è stata la sua prima partita in serie A al Manuzzi (il debutto assoluto era arrivato con la Roma all’Olimpico). Per un romagnolo, un cesenate, cosa significa arrivare a questo punto della carriera?

«È stato come vincere la Coppa del Mondo. Sono nato a Cesena, cresciuto nel Cesena. Ho fatto il raccattapalle allo stadio, vedendo i campioni correre su quel prato verde: Hubner, Dolcetti, Scarafoni, Agostini. Il mio sogno è sempre stato quello di portare la mia città in serie A».

La Gazzetta titolò: “Che Cesena” e ancora “il Milan subisce una lezione di calcio”...

«Eravamo un gruppo perfetto, allenato benissimo. Non avevamo nulla da perdere. Spensierati e senza paura. Infatti, è andata bene. Abbiamo meritato la vittoria, giocando meglio e facendo vedere che in A potevamo starci».

Che aria si respirava al Manuzzi quella sera?

«Appena sono uscito dal tunnel ho pensato: “Questo è il mio San Siro”. Speravo che il tempo si fermasse lì, un sogno che si è realizzato. Una serata unica e irripetibile».

Ha parlato con qualcuno in particolare prima di scendere in campo?

«Con Schelotto. Giocavamo sulla fascia destra, io come terzino, lui come ala. Gli dissi: “Schelo, te lo dico, a fine partita l’erba su quella fascia non ci deve più essere”. Così fu».

Cosa rappresentava per un giocatore dell’epoca affrontare quel Milan che, a fine stagione, senza Ronaldinho andato via a gennaio, vincerà lo scudetto?

«Era una squadra incredibile, piena di campioni che avevamo solo visto in televisione. Eravamo nel tunnel prima di entrare in campo ammiravamo i giocatori del Milan a fianco a noi, chiedendoci: “E adesso cosa raccontiamo loro?”. Poi ci siamo guardati negli occhi e caricati: “Ragazzi, divertiamoci, rendiamo orgogliosi i nostri tifosi”. Ricordo Pirlo e Ibrahimovic, ma tra tutti spiccava Ronaldinho».

Ecco, Ronaldinho che tornerà in Romagna, per la seconda volta in carriera da giocatore proprio domenica. Voi, la prima volta, siete riusciti ad annullarlo (solo un tiro di punta respinto da Antonioli a inizio gara). Come?

«Non si doveva girare e io non mi dovevo far puntare. Per questo ho adottato un atteggiamento molto aggressivo. Tutta la squadra ha aggredito forte, in avanti, costantemente, senza paura. Sapevamo che Ronaldinho, non curava la fase difensiva e io mi inserivo molto da dietro, quindi volevo essere il più preciso possibile nei cross per non farli ripartire».

Cosa le resta di quella sera?

«Di fisico, la maglia di Ronaldinho. A fine primo tempo, prima di entrare negli spogliatoi l’ho chiamato e ho chiesto la sua maglietta. Ricordo alla perfezione quel momento, Dinho mi guarda, e mi dice: “E la tua non me la dai?”. Gliel’ho data. Un vero campione».

Lei che ha condiviso il campo e la casacca con lui, come vede questo ritorno?

«Credo sia una mossa di marketing. In Serie C la qualità è minore ma tutti i giocatori corrono forte. La classe, ecco, quella non invecchia mai. Quando scendi in campo sparisce tutto intorno a te, anche l’età, rimane solo il prato verde. Un campione come lui vorrà dimostrare di poter ancora giocare, sarà difficile portargli via la palla dai piedi. Sarà un derby unico».

Catapultiamoci nuovamente nel passato, in quella serata di settembre. È il 31’ Giaccherini sventaglia sulla destra verso di lei. Controllo di petto e tocco di piatto, senza far cadere la palla e poi?

«Poi Bogdani colpisce di testa, segnando l’1-0. Mi sono girato, esultando come un pazzo con i tifosi in gradinata. Ricordo in quel momento di aver guardato l’orologio, pensando “è finita vero?”. Invece no, mancava ancora un bel po’».

Il tempo per segnare il 2-0 con il diagonale di Giaccherini, su spunto di Bogdani...

«La serata perfetta. Due reti meravigliose tutte nel primo tempo. Nello spogliatoio, nel corso dell’intervallo, si respirava un’aria fatta di cattiveria, voglia di vincere, qualcosa di magico. Dentro di me sentivo che l’avremmo portata a casa».

Così è stato. Nel secondo tempo entrano Abate, Robinho e Inzaghi ma niente da fare. Con Ibra che sbaglia anche un rigore...