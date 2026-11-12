Luca Ceccarelli: “Ho scambiato la maglia con Ronaldinho dopo Cesena-Milan 2-0”

L’unica partita giocata da Ronaldinho in Romagna finora non è andata bene per l’ex Pallone d’Oro, anche se poi quell’anno la sua squadra (che lasciò a gennaio per tornare in Brasile) vinse il campionato. Sabato 11 settembre 2010, seconda giornata del campionato di Serie A. Al Manuzzi di Cesena arriva il Milan di Max Allegri, che a fine stagione vincerà lo scudetto. In campo innumerevoli campioni. Ci sono Thiago Silva e Pirlo, un Ibrahimovic al debutto e Pato. Poi c’è Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, maglia numero 10. Uscirà al 56’ senza aver lasciato segno di sé, una prestazione incolore. Domenica, il campione brasiliano tornerà in Romagna, da giocatore, per la seconda volta nella sua carriera dopo 5.909 giorni, questa volta con la maglia del Ravenna nel derby contro il Forlì, mentre in quella partita del settembre 2010, terminata 2-0 per il Cesena, l’unico romagnolo in campo era Luca Ceccarelli da Gambettola. Il terzino fu un grandissimo protagonista, confezionando un delizioso assist per l’1-0 di testa di Bogdani. Vivere quella partita dal campo, per un cesenate è stato un sogno.