Longiano, aggredisce l’arbitro in terza categoria: squalificato fino al 13 novembre 2027

Giocatore della Longianese squalificato per due anni per aver aggredito l’arbitro, giocatori avversari e persino un dirigente della squadra avversaria. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo aver analizzato i fatti accaduti allo stadio comunale di Sant’Ermete, in occasione della sfida di Terza categoria tra Athena Rimini e Longianese, concluso sul 3-3 e con ben quattro espulsioni. La situazione è degenerata nel recupero con un serie di espulsioni: un giocatore della squadra di casa, l’Athena Rimini, è stato allontanato per un gesto di violenza gratuita: uno schiaffo al volto sferrato volontariamente a un avversario. Gesto che è costato al calciatore una squalifica fino al prossimo 31 dicembre. La situazione è poi degenerata. Un atleta della Longianese è stato espulso per aver colpito volontariamente diversi avversari e persino un dirigente della società Athena. Alla vista del cartellino rosso, il calciatore non ha accettato la decisione e si è scagliato con violenza contro il direttore di gara, colpendolo con forza al petto e facendogli perdere l’equilibrio. Trattenuto a fatica da un compagno di squadra, il giovane ha poi tentato di colpire il direttore di gara con un pugno, fallendo nell’intento, ma proseguendo con una raffica di insulti e minacce. Un comportamento che il giudice sportivo ha punito con una squalifica di due anni, che lo terrà lontano dai campi di gioco fino al 13 novembre 2027.

L’episodio rilancia, ancora una volta, l’allarme sulla violenza nel calcio minore e sull’assoluta necessità di tutelare l’incolumità e l’autorità dei direttori di gara.