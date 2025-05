Lo juventino De Pascale e l’orgoglio regionale: “Grazie a Bologna, Rimini e Ravenna, tutte le coppe del calcio sono in Emilia-Romagna” VIDEO

La gioia per la vittoria in Coppa Italia è talmente grande che anche uno juventino doc come Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, si lascia andare al più classico: “Forza Bologna”. Accade stamattina, a margine di un convegno organizzato dall’Alma Mater nell’aula magna di Santa Lucia. “Bologna è una città che amo e il Bologna è una squadra meravigliosa - dice de Pascale - quindi Forza Bologna”.

Ma di convertirsi ai colori rossoblù, lui che porta il nome di Michel Platini, proprio non ci pensa. “No - ride de Pascale - non sono per l’ipocrisia”. Detto questo, la vittoria del Bologna di ieri sera “è una grandissima soddisfazione per tutta l’Emilia-Romagna- celebra il governatore - il progetto sportivo di Bologna è uno dei più belli in Italia in questo momento, credo che sia universalmente riconosciuto. La città è in festa, ma è una vittoria diversa da tante altre, perchè è una vittoria che racconta anche un modo positivo e pulito di fare sport”. Quest’anno, tra l’altro, “per l’Emilia-Romagna è stato un anno straordinario- ci tiene a sottolinea de Pascale- tutte e tre le Coppa Italia sono state vinte da squadre della regione: il Bologna, il Rimini quella di serie C e il Ravenna quella di serie D. Poi ci sono il Sassuolo e il Forlì già promosse” dalle rispettive serie e ora “abbiamo i play off, con cui qualche altra squadra emiliano-romagnola magari potrà raggiungere ottimi risultati”. A questo si aggiunge inoltre la Consolini Volley promossa in A1, cita ancora de Pascale. Quindi “è un anno per lo sport emiliano-romagnolo veramente entusiasmante”, chiosa il presidente.