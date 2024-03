La Under 21 è arrivata in Romagna per la sfida contro la Lettonia a Cesena. Il Ct Nunziata parla di Casadei, Prati e Turicchia

I giocatori della nazionale Under 21 azzurra sono da ieri sera al Da Vinci di Cesenatico in vista delle due sfide di qualificazione per gli Europei 2025 contro Lettonia e Turchia. La prima, contro la Lettonia, si giocherà venerdì alle ore 18.15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Il Ct Carmine Nunziata ha convocato anche tre romagnoli: il difensore Filippo Turicchia della Juve Next Gen, i centrocampisti Cesare Casadei del Chelsea e Matteo Prati del Cagliari. Proprio di loro ha parlato nella conferenza stampa di questa mattina: «Casadei ha giocato molto poco nell’ultimo periodo. Non ho ancora avuto modo di visionarlo e di parlare con lui. Nei prossimi due giorni lo valuteremo con attenzione. Sia dal punto di vista fisico che mentale e in base a ciò che ne uscirà stabiliremo quanto minutaggio possa avere nelle gambe. Anche Prati nell’ultimo periodo ha giocato meno. Però se consideriamo che fino a un anno e mezzo fa era in Serie D e oggi è in Serie A direi che le sue qualità siano indiscutibili. Avrà modo di crescere ancora». Infine su Turicchia: «Sta disputando una stagione molto buona con la Juve Next Gen ed è importante per noi». Sulla possibilità di vederlo impiegato in prima squadra da Allegri già nei prossimi mesi, il Ct Nunziata dice: «È un giocatore che farà la sua strada. Finirà la stagione alla Next Gen e poi io gli consiglio di fare un passo alla volta. Meglio una categoria in meno dove sai di essere protagonista per poi arrivare lassù quando sai di poter dare tutto te stesso».