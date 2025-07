La scelta della Sammaurese: “Scuola calcio gratis per i bambini”

I piccoli che si affacciano al pallone per la prima volta non pagheranno la quota di iscrizione alla scuola calcio della Sammaurese. Ad annunciare questa che rappresenta una vera e propria novità è Cono Fusco, da anni responsabile del settore giovanile della Sammaurese. «Era da tempo che avevo questo obiettivo per avvicinare i tanti giovanissimi al calcio - spiega Fusco, personaggio di lungo corso nel calcio dei giovani - per svariate ragioni non siamo mai riusciti a farlo. Questa stagione, d’accordo con la proprietà, per la prima volta lo facciamo dando un bell’incentivo a tanti bambini che vogliono provare col calcio».

I giovanissimi interessati sono i nati dal 2019 al 2021, dunque un’età dove l’elemento ludico rimane al centro di tutto. Quel che è certo si tratta di una scelta pressoché unica nel panorama del calcio giovanile del territorio, dal momento che in tutte le società viene richiesta una quota di iscrizione. A San Mauro era 200 euro che appunto non sarà a carico delle famiglie: «Parliamo di un’età molto particolare dove tutto è facilmente messo in discussione visto che si tratta di bambini dai 4 ai 6 anni. A noi interessa avvicinarli al calcio poi sarà il tempo a decidere cosa succederà».

Senza dubbio si tratta di un bel biglietto da visita per la cantera sammaurese che lo scorso anno ha coinvolto 220 ragazzi nelle varie categorie, salita due anni fa sul tetto d’Italia con la sua Under 18 guidata da Pino Lorenzo nella finale vinta a Firenze.

