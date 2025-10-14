La Sammaurese si separa dal tecnico Antonino Asta, la squadra affidata a Pino Lorenzo

Una serie di sconfitte preoccupante ed ecco il divorzio tra la Sammaurese e il tecnico Antonino Asta. La squadra è stata per ora affidata al vice Pino Lorenzo. Questa la nota del club a firma del vice presidente Stefano Guerra: “Pur nella certezza che l’attuale nostra negativa situazione di classifica non sia addebitabile o attribuibile all’attività del mister Antoninio Asta, ma trovi ragione in ben altri fattori, a lui esterni e aventi radici non solo nel presente, che gli hanno impedito di svolgere al meglio il suo ruolo di allenatore, la Inter sm

Sammaurese ssd arl, è a comunicare che è stato risolto il contratto Antonino Asta. Una risoluzione avvenuta in forma consensuale ed amicale e di cui la società si rammarica, resasi però necessaria per cercare di porre fine ai su citati fattori negativi, che hanno portato alle recenti ripetute sconfitte e a rendere nebuloso il futuro riferito all’attuale stato dell’arte. Una risoluzione figlia di quella non scritta regola del calcio per cui, quando mancano i risultati, è l’allenatore a pagarne lo scotto, anche se incolpevole. Nel ringraziare Antonino Asta per quanto ha voluto e potuto apportare alla nostra storia societaria, pur nei pochi mesi di durata dell’intercorso rapporto, e per come ha voluto concordare la risoluzione del rapporto, gli auguriamo di trovare a breve un’altra società, ove svolgere al meglio la sua attività di allenatore che, per fattori come detto a lui esterni ed estranei, non gli è stato possibile fare da noi. Ovviamente resta immutata la stima e l’amicizia dell’intera società, e soprattutto dei nostri professionisti, nei suoi confronti”.