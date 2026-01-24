La Sammaurese piazza un gran colpo in uscita: ceduto al Torino il difensore centrale classe 2008 Enrico Manzi

Il momento della firma di Enrico Manzi, tra Cristian Mignani del Torino e Stefano Guerra vice presidente vicario della Sammaurese
Il momento della firma di Enrico Manzi, tra Cristian Mignani del Torino e Stefano Guerra vice presidente vicario della Sammaurese

Colpo grosso in uscita per la Sammaurese, che ieri sera ha firmato la cessione del difensore classe 2008 Enrico Manzi al Torino. Manzi è un sammaurese doc di sangue giallorosso: il bisnonno Ferruccio vestì la maglia della propria cittadina negli Anni ’40 quando la Sammaurese giocava in Serie C. Manzi, su cui nelle ultime ore si era buttata anche la Fiorentina, lunedì sarà a Torino per firmare il primo contratto da professionista (fino al 2028) e per mettersi a disposizione del tecnico Francesco Baldini in Primavera.

