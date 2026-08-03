La Lnd rimanda di due giorni i ripescaggi: crollano le possibilità dell’Imolese, salgono quelle del Tropical Coriano

Rinviati di due giorni, a mercoledì 5 agosto, i ripescaggi in Serie D. Il Consiglio Direttivo della Lnd, riunitosi a Roma, ha preso in esame la relazione della Co.Vi.So.D. in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori per le ammissioni al campionato di Serie D sono invece stati riaggiornati al 5 agosto. In ragione di ciò, i Gironi della Serie D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato.

Dalle indiscrezioni, crollano le possibilità dell’Imolese di essere ripescata mentre il Tropical Coriano vede aumentare le chance di essere l’unica formazione romagnola in quarta serie.