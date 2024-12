La felicità di Marchionni: “Ravenna, reazione da gruppo vero”

Una fiammata all’inizio della ripresa permette al Ravenna di ribaltare un risultato fino a quel momento negativo per il gol subito in avvio ma poi cercato con le unghie con i denti dalla formazione di Marco Marchionni che in sala stampa è pieno di elogi per i suoi ragazzi: «E’ vero che di calcio se n’è visto ben poco - inizia così il tecnico giallorosso - ma dopo essere andati subito in svantaggio la squadra ha reagito bene, creando tanto e adattandosi immediatamente alla situazione avversa contro una buonissima squadra composta da giocatori importanti».

Dopo una pausa di riflessione Marchionni stenta a contenere la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta in rimonta. «Oggi (ieri, ndr) credo veramente si sia visto il gruppo e quando una squadra reagisce in questo modo tutti insieme per un unico obiettivo penso che sia la nota più importante e quindi non sono solo felice ma strafelice».

Se la pioggia attorno al Benelli non smette di scendere anche Marchionni continua ad essere un fiume in piena: «Contento del gruppo, contento della proprietà che ha mostrato di essere convinta che la gara si potesse ribaltare e quindi tutto quello che si è visto e stato bene accetto. Dispiace per la pioggia che ha impedito una maggiore presenza di pubblico però, secondo me, la città sta apprezzando quello che sta facendo la squadra».

Riguardo l’incertezza del giovane portiere giallorosso nell’occasione della rete subita il tecnico si dimostra indulgente nei suoi riguardi: «E’ andata così, è uno dei tanti episodi che si possono e si devono migliorare però credo che non si debba guardare solo il lato negativo che sarebbe normale se non fossimo stati bravi a ribaltarlo, ma penso piuttosto che ci sia bisogno di enfatizzare di più la prestazione importantissima che il Ravenna ha fornito dimostrando di essere pronto a tutte l’eventualità che possono succedere durante la partita». Bravo anche Marchionni ad intuire che nella circostanza sarebbe stato utile inserire maggiore fisicità alla squadra inserendo in avvio di ripresa Di Renzo e Amoabeng: «Venturini era stato ammonito e Lordkipanidze aveva speso tantissimo ma sapendo che la loro panchina era composta da tanti giovani alla lunga abbiamo pensato sarebbero potuti andare in difficoltà e chi è entrato lo ha fatto benissimo dimostrando che siamo solidi e quando sei solido puoi dar fastidio a tutti».

Infine il mercato: Gerbaudo è sceso in campo dal 75’ con la Nocerina contro il Francavilla. Pure senza notizie in merito dalla società giallorossa, probabilmente il giocatore arriverà presto a Ravenna.