Conference League, Sfuma il sogno della Virtus Acquaviva: il Breiðablik vince 1-3 e passa VIDEO

Atmosfera delle grandi occasioni allo stadio di San Marino dove la Virtus Acquaviva si gioca la gara più importante della sua storia contro gli islandesi del Breiðablik Kópavogur che vale l’accesso ai gironi di Conference League. Si parte dal 2-1 dell’andata, ai neroverdi serve l’impresa. A sostenere i ragazzi di Bizzotto uno stadio pieno. Queste le formazioni che scenderanno in campo:Virtus (4-3-3): Guddo; Gori, Giacomoni, Legittimo, Sabato; Buonocunto, Montanari, Golinucci; Niang, Scappini, Zenoni.A disp.: Passaniti, Battistini, Lombardi, Muggeo, Capicchioni, Amati, Benincasa, De Lucia, Ciacci. All. Bizzotto.Breiðablik Kópavogur (4-3-3): Einarsson; Valgeirsson, Muminović, Orrason, Jónsson; Gunnlaugsson, Jónsson, Einarsson; Thorsteinsson, Kristinsson, Ingvarsson.A disp.: Bragason, Snæhólm, Ómarsson, Steindórsson, Bjarnason, Lúðviksson, Hallsson, Yeoman, Björgvinsson, Ulfarsson, Thomsen, Magnússon. All. Arnason.Arbitro: Mykola Balakin (Ucraina)