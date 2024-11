La cura di Biagioni per il San Marino: “Dal campo si esce sporchi e sudati”

Oberdan Biagioni è il nuovo allenatore del San Marino. Romano, come il presidente Montanari, ex calciatore professionista, tante panchine tra C e D, lo scorso anno a Olbia è subentrato a stagione in corso a Gaburro.

Biagioni ieri ha assistito alla partitella giocata contro i ragazzi della Juniores: il tempo stringe, domenica c’è il Piacenza ad Acquaviva. Lo stesso Biagioni ha sottolineato che non ci sia più tempo da perdere: ai giocatori ha chiesto «impegno, serietà e attaccamento alla maglia. Dal campo si deve uscire sempre sporchi e sudati, con la consapevolezza di aver dato più di tutto».

La società chiede infatti una reazione caratteriale, non a caso il diesse Daniele Deoma sottolinea: «Biagioni dal punto di vista tecnico e caratteriale è quello che ci serviva: il modulo è importante fino a un certo punto, la testa e la fame dei giocatori, la voglia di fare risultato sono molto più importanti».

Sulle tempistiche del cambio, Deoma precisa: «L’importante è cambiare quando c’è una situazione che sia migliorabile, non si deve cambiare per cambiare. Io ho creduto fino all’ultimo che con Cascione potesse scoccare una scintilla. Siamo stati gli unici a tenere un allenatore dopo cinque sconfitte consecutive. Ringrazio Cascione: è un ragazzo perbene, ha lavorato assiduamente. Ma dipendiamo dai risultati: io ho trovato una squadra già fatta e ci devo mettere mano. Mancano 23 partite e dobbiamo vincerne il più possibile: ci tireremo fuori da questa situazione di classifica».

In casa San Marino tutti i giocatori sono ora sotto esame: Deoma parla di «qualche movimento a dicembre».

