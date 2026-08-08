L’ultimo saluto a Marchioro: uomini di calcio e tifosi di Cesena e Reggiana gli hanno reso omaggio VIDEO

Alla chiesa di Madonna delle Rose a Cesena, a due passi da via Fiume dove aveva vissuto gli ultimi anni di vita presso la figlia Letizia, si sono svolti i funerali di Pippo Marchioro. Al fianco della bara il gonfalone del Cesena Calcio rappresentato dal consigliere Massimo Agostini e dal segretario Marco Valentini. Per la Reggiana il presidente Carmelo Salerno. Presenti tanti suoi giocatori ex Cesena e Reggiana, molti dei quali doppi ex. Molte anche le maglie granate dei tifosi di Gruppo Vandelli e Teste Quadre. La Curva Mare ha salutato l’ allenatore della Coppa Uefa con lo striscione “Marchioro per sempre nel cuore”. C’era anche un rappresentante della Curva Sud Foggia. Dopo il funerale la salma è stata condotta al crematorio comunale.