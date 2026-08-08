L’ultimo saluto a Marchioro: uomini di calcio e tifosi di Cesena e Reggiana gli hanno reso omaggio VIDEO

Alla chiesa di Madonna delle Rose a Cesena, a due passi da via Fiume dove aveva vissuto gli ultimi anni di vita presso la figlia Letizia, si sono svolti i funerali di Pippo Marchioro. Al fianco della bara il gonfalone del Cesena Calcio rappresentato dal consigliere Massimo Agostini e dal segretario Marco Valentini. Per la Reggiana il presidente Carmelo Salerno. Presenti tanti suoi giocatori ex Cesena e Reggiana, molti dei quali doppi ex. Molte anche le maglie granate dei tifosi di Gruppo Vandelli e Teste Quadre. La Curva Mare ha salutato l’ allenatore della Coppa Uefa con lo striscione “Marchioro per sempre nel cuore”. C’era anche un rappresentante della Curva Sud Foggia . Dopo il funerale la salma è stata condotta al crematorio comunale.

Tanti uomini di calcio gli hanno reso omaggio in chiesa. Tra gli altri Daniele Arrigoni, Eugenio Sgarbossa, Franco De Falco, Marino Vernocchi, Walter De Vecchi, Maurizio Moscatelli, Christian Lantignotti, Loris Bonesso, Piero Manuzzi, Marco Pacione, Paolo Sacchetti, Andrea Silenzi e Antonio Genzano.

Marchioro è passato alla storia del Cesena per avere guidato i bianconeri all’indimenticabile sesto posto in Serie A nel 1975-76 che valse la qualificazione in coppa Uefa. L’anno successivo passò sulla panchina del Milan. L’esperienza rossonera fu negativa e nella stagione seguente (1977/78) tornò ad allenare il Cesena nel frattempo sceso tra i cadetti. Partiti tra i candidati alla promozione, i romagnoli non andarono oltre l’ottavo posto e a fine campionato il tecnico meneghino ripartì. Ritornò a Cesena nel 1983-1984 ma fu esonerato dopo la sconfitta a Lecce. La stessa sorte (dopo un ko a Lecce) nel 1996-1997 alla sua quarta puntata in bianconero e mai per più di una stagione. L’anno seguente a Trieste collezionò le sue ultime panchine prima di chiudere a 61 anni la carriera di allenatore, che lo aveva visto alla guida di tante formazioni, in particolare la Reggiana che portò dalla C alla A.

Si era fermato ad abitare, insieme alla moglie Liliana, in Toscana sulle colline di Camaiore, ma dopo due rapine subìte in casa, pensarono di raggiungere la figlia Letizia e i nipoti Federica e Lorenzo a Cesena. Ciò nonostante rimasero ancora in Versilia, fino alla morte della consorte nel 2018 quando Marchioro decise di trasferirsi definitivamente in Romagna. In città era solito andare a vedere in tv le partite del Cesena al Bar Bianconero, mentre la sua ultima volta al Manuzzi fu il 7 aprile 2018 contro l’Entella. Marchioro abitava in via Fiume a Madonna delle Rose.

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