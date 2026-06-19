L’omaggio a Igor Protti: il giro d’onore nei tre stadi che ha amato, poi le ceneri saranno disperse in mare a Rimini

Calcio
Igor Protti (Instagram)
Igor Protti (Instagram)

Igor Protti avrà un sentito omaggio dalle tre città che hanno scandito la sua vita. Domani, sabato 20 giugno, la salma dell’ex centravanti sfilerà allo stadio Armando Picchi di Livorno e domenica 21 giugno si svolgerà lo stesso rituale allo stadio Romeo Neri di Rimini. Protti sarà cremato e le sue ceneri saranno inizialmente portate allo stadio San Nicola di Bari, altro storico teatro delle sue gesta ad altissimi livelli. Infine, le ceneri di Igor Protti torneranno in Romagna e saranno disperse nel mare di Rimini, come da sua volontà.

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