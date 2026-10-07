L’iniziativa di Ravenna e Panini dedicata a Ronaldinho: card speciali per riuscire a incontrare il Pallone d’Oro

Il Ravenna e Panini lanciano un’iniziativa speciale dedicata a Ronaldinho

Due card in ogni pack e premi esclusivi: cresce l’attesa per il ritorno in campo del campione brasiliano, con la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile. Il Ravenna così è pronto a lanciare, insieme a Panini, un’iniziativa speciale dedicata a Ronaldinho. In attesa del ritorno in campo del campione brasiliano, nasce un pack esclusivo con le sue card in maglia giallorossa: un ricordo da collezionare e conservare, pensato per i tifosi del Ravenna, gli appassionati di calcio e tutti i collezionisti. L’incontro tra un’icona del calcio mondiale e un marchio che ha accompagnato generazioni di appassionati dà forma a una collezione che celebra un capitolo unico della storia giallorossa. Ogni pacchetto contiene due card: l’emozione di scoprire Ronaldinho indossare la maglia del Ravenna e la possibilità di trovare una sorpresa capace di trasformare l’attesa in un ricordo indimenticabile. L’iniziativa è infatti abbinata a un concorso che mette in palio premi esclusivi. All’interno dei pack sarà possibile trovare tre speciali card: Bronze Card: dà diritto al cappellino ufficiale Ronaldinho x Ravenna FC by Cipriani. Silver Card: dà diritto alla maglia ufficiale Ronaldinho x Ravenna FC by Cipriani autografata dal campione brasiliano. Gold Card: offre la possibilità di partecipare a un esclusivo meet & greet con Ronaldinho, insieme a un biglietto per la partita che segnerà il suo ritorno in campo. L’occasione di incontrare una leggenda e assistere dal vivo a un momento atteso dai tifosi di tutto il mondo. I pacchetti saranno disponibili online su Panini.it, negli store ufficiali del Ravenna FC, in edicole selezionate e, prossimamente, in alcuni punti vendita Autogrill selezionati. Due card da scoprire, una leggenda da collezionare e un incontro da sognare. L’attesa per il ritorno di Ronaldinho comincia anche da qui.