L’Imolese ferma il Carpi sul pari, il Ravenna vince ed è a -2, colpo Sammaurese, United Riccione ai play-out

Nel girone D, il Ravenna vince sul campo del Borgo San Donnino (gol di Nappello su rigore e Varriale) e si porta a -2 dal Carpi salvato ad Imola dal solito Saporetti. I rossoblù erano passati in vantaggio con Manes. Colpo grosso della Sammaurese che vince lo spareggio salvezza nella tana del Progresso (2-3, reti di Montesi, Maltoni e Pacchioni) e ora non dovrà sbagliare domenica prossima al Macrelli contro un tranquillo Sangiuliano City: con una vittoria salvezza sicura. Botta e risposta a distanza tra Victor San Marino e Forlì: i titani passano a Prato grazie alla doppietta di D’Este mentre il Forlì liquida il Mezzolara (2-0, Merlonghi e Maggioli). Il Victor resta quinto a +2 sui biancorossi. Infine nel girone F, invece, lo United rimedia una vittoria in casa in extremis con il Vigor Senigallia (2-1) ma è clamorosamente ai play-out.