Gran colpo del Gambettola, dove il tecnico Marco Bernacci allenerà un altro ex centravanti del Cesena come Giovanni Ricciardo. L’ambizioso Gambettola ha infatti annunciato l’acquisto dell’ex Acireale, Palermo e Cesena. Il classe 1986 era alla ricerca di una nuova avventura dopo aver trascinato in Serie D il Siena nella scorsa annata.