In Serie C Girone B fissate date e orari di otto giornate: Arezzo-Ravenna si giocherà domenica 1° marzo alle 17.30

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare dalla giornata 24 alla giornata 31 di campionato con date e relativi orari. Così nel Girone B.

Giornata 24

Venerdì 30 gennaio: ore 20.30 Perugia-Ravenna, Ascoli-Livorno, Guidonia-Arezzo.

Sabato 31 gennaio: ore 14.30 Pianese-Vis Pesaro; ore 17.30 Bra-Gubbio, Campobasso-Pontedera, Carpi-Sambenedettese

Domenica 1° febbraio: ore 14.30 Juve Next Gen-Pineto, Ternana-Torres. Riposa Forlì.

Giornata 25

Sabato 7 febbraio: ore 17.30 Ravenna-Carpi.

Domenica 8 febbraio: ore 12.30 Pontedera-Ternana e Torres-Juve Next Gen; ore 14.30 Gubbio-Campobasso e Sambenedettese-Perugia; ore 17.30 Arezzo-Pianese, Livorno-Bra e Pineto-Ascoli; ore 20.30 Vis Pesaro-Forlì.

Giornata 26

Giovedì 12 febbraio: ore 18 Forlì-Pontedera, Guidonia-Bra e Juve Next Gen-Sambenedettese; ore 20.30 Ternana-Ravenna, Ascoli-Torres, Campobasso-Livorno, Carpi-Arezzo, Gubbio-Vis Pesaro e Pianese-Perugia.

Giornata 27

Domenica 15 febbraio: ore 14.30 Guidonia-Forlì, Ravenna-Juve Next Gen, Bra-Ascoli, Livorno-Pianese e Sambenedettese-Torres; ore 17.30 Perugia-Carpi e Pontedera-Gubbio.

Lunedì 16 febbraio: ore 20.30 Pineto-Ternana e Vis Pesaro-Campobasso.

Giornata 28

Venerdì 20 febbraio ore 20.30 Pianese-Guidonia.

Sabato 21 febbraio ore 14.30 Gubbio-Arezzo, Livorno-Pineto e Torres-Vis Pesaro; ore 17.30 Ravenna-Sambenedettese.

Domenica 22 febbraio: ore 12.30 Campobasso-Juve Next Gen; ore 14.30 Pontedera-Ascoli; ore 17.30 Carpi-Bra

Lunedì 23 febbraio: ore 20.30 Ternana-Forlì.

Giornata 29

Sabato 28 febbraio: ore 14.30 Forlì-Torres; ore 17.30 Perugia-Pineto; ore 20.30 Ascoli-Carpi e Sambenedettese-Livorno.

Domenica 1° marzo: ore 14.30 Bra-Pianese e Vis Pesaro-Pontedera; ore 17.30 Arezzo-Ravenna, Guidonia-Gubbio e Ternana-Campobasso.

Giornata 30

Mercoledì 4 marzo: ore 18 Gubbio-Carpi, Pontedera-Juve Next Gen e Vis Pesaro-Bra; ore 20.30 Pineto-Forlì, Ravenna-Pianese, Arezzo-Ternana, Livorno-Perugia e Torres-Guidonia; ore 21 Sambenedettese-Ascoli (diretta Rai Sport).

Giornata 31

Domenica 8 marzo: ore 12.30 Forlì-Livorno e Juve Next Gen-Vis Pesaro; ore 14.30 Carpi-Torres e Pianese-Pineto; ore 17.30 Guidonia-Sambenedettese; ore 20.30 Ternana-Gubbio.

Lunedì 9 marzo: ore 20.30 Ascoli-Ravenna (diretta Rai Sport), Campobasso-Arezzo e Perugia-Pontedera.