Una scuola calcio in Togo indossa i colori dell’Imolese

Il campionato dell’Imolese (positivo fin qui per i ragazzi di D’Amore) viaggia anche sul campo della solidarietà. La società rossoblù ha infatti segnato un altro gol stagionale, forse il più bello, donando maglie da gioco e materiale tecnico a una scuola calcio in Togo.

La notizia è stata resa nota dalla stessa società rossoblu che sui propri profili social ieri ha voluto condividere le foto dei giovanissimi calciatori africani con indosso la loro divisa. «L’Imolese è sempre in prima linea quando si tratta di regalare un sorriso a chi ne ha bisogno – ha commentato la società –. Tempo fa abbiamo regalato maglie da gioco e materiale tecnico a una scuola calcio in Togo e vedere indossati i nostri colori da questi bambini che rincorrono il loro sogno è un orgoglio che ci riempie il cuore di gioia». ️

Va detto, però, che la società non è nuova a gesti del genere. Nel 2022 le maglie dell’Imolese “atterrarono” sempre in Africa, ma quella volta in Senegal. Precisamente a Ziguinchor, dove da allora c’è una squadra vestita di rossoblu. Il merito fu di Karamba Mane, nativo proprio di quel paese che si trova nel sud del Senegal, i cui figli all’epoca giocavano proprio nelle giovanili dell’Imolese.