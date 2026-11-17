Con dicembre e le sue scadenze dietro l’angolo, sono giorni cruciali quelli che attendono l’Imolese e il suo attuale proprietario Giovanni Tarantino, reduce dal bagno di folla post vittoria sulla Savignanese con la festa assieme alla squadra sotto gli Irriducibili. «Se qualcuno busserà alla porta dell’Imolese e vorrà avvicinare aziende alla società, ben venga. Non sono presuntuoso, sono un imprenditore e se posso fare del bene assieme ad altri lo faccio: si parla di una cessione di una parte di quote, la gente mi ha abbracciato e mi ha detto che porto allegria e non me ne devo andare. Ma io non me ne voglio andare da Imola. Questa città mi piace, voglio fare qualcosa di bello qui e ho bisogno di una mano dall’amministrazione comunale per il Bacchilega e magari da qualche azienda che finire la stagione nel migliore dei modi».

Il gruppo imolese che ha Lelli (presente anche domenica nel palco presidenziale) come intermediario e l’interesse di un imprenditore emiliano-romagnolo: ecco quello che c’è sul piatto. «L’imprenditore emiliano-romagnolo, che è già nel calcio e ha società in Piemonte, mi ha fatto pervenire la proposta e al momento è più avanti nella trattativa rispetto al gruppo di Imola che in settimana deve inviarmi il suo progetto. Non è solo una questione economica, l’idea è quella di creare un valido progetto: chi vuole essere mio partner, deve agire per il bene della società. Chi si vuole avvicinare all’Imolese lo deve fare ora: dopo sarà tardi visto che dicembre è alle porte, ci sono scelte da fare».

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