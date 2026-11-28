Solo fumo, niente arrosto. Ecco come etichettare quanto fatto nell’ultimo mese dalla cordata imolese che non ha mai “quagliato” quell’interesse che c’era, a parole, sull’acquisizione di un’Imolese che Giovanni Tarantino, stanco di questi tentennamenti, ha deciso di gestire in autonomia rimandando al mittente le voci sul fatto che la trattativa con il gruppo messo assieme da Mauro Lelli non sia mai iniziata. «La trattativa c’è stata eccome – dichiara il presidente dell’Imolese – e ci sono chat, richieste di documenti e patti di riservatezza richiesti a testimoniarlo. Attraverso il mio avvocato è stato inviato tutto quanto richiesto, ho aspettato risposte che non sono mai arrivate. Quando c’è stata la possibilità di prendere l’Imolese, non ci ho pensato molto: ho messo i 20.000 euro per finire il campionato poi l’ho presa, non ho fatto tante questioni come quelle che ha fatto il gruppo imolese per una società nata a luglio 2026».

Insomma, alle parole non sono seguiti i fatti ed ecco che Tarantino ha deciso definitivamente di “ballare da solo”: una scelta che va nella direzione di sistemare, per prima cosa, diverse scelte gestionali tutt’altro che lungimiranti e legate a diversi aspetti ereditati dal “triennio saviniano”. Una vera e propria “spending review” per... «dare qualcosa -prosegue Tarantino - che resterà ad Imola ed all’Imolese con il suo settore giovanile nel futuro ma tutto questo sarà possibile solo se Imola mi aiuterà. Mi dispiace ci siano tante camurrìe (il pres lo dice proprio alla siciliana, ndr) che in certi momenti rallentano le cose, compresi i pagamenti di alcune figure nel settore giovanile. Stiamo facendo di tutto per dare a tutto una logica, al contrario di quanto è stato fatto nel recente passato. Il Comune di Imola ci ha dato una mano presentandoci una azienda che ci darà una mano ma non basta, sono fiducioso sul fatto che nel 2027 se ne aggiungeranno altre convinte dalla serietà del lavoro che stiamo facendo».

Un lavoro che va avanti per un’Imolese che domani tornerà a giocare al Galli con il Novafeltria e che lunedì vivrà una giornata decisiva:è stata infatti convocata una conferenza stampa d’urgenza al Bacchilega. Facile immaginare che l’argomento sarà il futuro dell’Imolese.

Radio mercato intanto parla di un imminente passaggio del centrocampista rossoblù classe ’97 Matteo Gasperi all’Ars et Labor Ferrara, cioè l’antica Spal.

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