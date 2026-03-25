La crisi dell’Imolese: raccolta fondi dei tifosi per aiutare il settore giovanile a finire la stagione

Una raccolta fondi per sostenere il settore giovanile dell’Imolese Calcio 1919. L’iniziativa porta la firma dell’associazione Orgoglio Imolese, che raduna tifosi, simpatizzanti e pure decine di genitori dei tesserati del vivaio rossoblù, che nel pomeriggio di lunedì scorso ha incontrato in municipio il sindaco Marco Panieri per illustrare i dettagli di una campagna finalizzata a traghettare fino al termine della stagione sportiva le giovani leve della squadra romagnola. Si tratta, numeri alla mano, di diverse centinaia di ragazzi e ragazze che rappresentano il patrimonio umano più cristallino del sodalizio. Una mano tesa in un contesto di note difficoltà economiche dell’Imolese Calcio 1919 come rimarcato dall’iter di esercizio provvisorio in liquidazione giudiziale portato avanti dal curatore fallimentare Alessandro Servadei.
“Questa situazione potrebbe avere come conseguenza concreta la chiusura di tutte le attività sportive dell’Imolese Calcio 1919 entro la fine di questo mese di marzo – fanno sapere dall’associazione Orgoglio Imolese - vogliamo dare, quindi, la possibilità di concludere la stagione agonistica ai nostri giovani convinti che rappresentino un tesoro inestimabile per Imola quale esempio cristallino di impegno, dedizione e passione per la sana pratica educativa dello sport. Per questo chiediamo l’aiuto di tutta la città”.