L’Imolese ha scelto il nuovo allenatore: è Stefano Protti

A quattro giorni dall’esonero di Ivan Marcelo Potepan, l’Imolese ha scelto il nuovo allenatore: è un esperto di Serie D come Stefano Protti. Neppure questa volta, quindi, si è scelta la soluzione interna rappresentata dal “Rulo” Gustavo Ferretti. Da ricordare che Stefano Protti aveva iniziato la stagione in Eccellenza, nel K-Sport Montecchio Gallo, venendo esonerato il 25 novembre.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club alle 20.30: “L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare che Stefano Protti è il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico dirigerà già da domenica il primo allenamento alla ripresa dopo la sosta natalizia, prendendo ufficialmente il timone della guida tecnica rossoblù. Protti è un allenatore di esperienza maturata nei campionati professionistici e in Serie D, con una carriera da tecnico caratterizzata da importanti traguardi sportivi sulle panchine tra le altre di Sammaurese, Forlì e Fermana. Nella scorsa stagione è subentrato in corsa sulla panchina della Sammaurese in una situazione difficile, conquistando la salvezza nei play-out e dimostrando capacità di gestione, temperamento e grande attaccamento alla causa. La società dà il benvenuto a Stefano Protti e gli augura un proficuo lavoro con la squadra, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti nel prosieguo del campionato”.