L’Imolese esonera Potepan: torna Antonioli in panchina?

L’Imolese ha esonerato il tecnico Potepan, confermando i rumors delle ultime ore. “L’Imolese Calcio 1919 - si legge in una nota - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Ivan Marcelo Potepan. Contestualmente, termina il proprio rapporto con il club anche il collaboratore tecnico Leo Moseshon. La società desidera ringraziare il Mister e il suo staff per il lavoro svolto in questa prima parte di stagione, caratterizzato da passione, impegno e professionalità, sempre nel rispetto dei valori del club”. Da valutare il nuovo tecnico: in ballottaggio il “Rulo” Ferretti, con le ultime voci che conducevano anche a Mauro Antonioli, ora alla Sammaurese.