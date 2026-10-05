L’Imolese caccia il diesse Savini: “Sollevato con effetto immediato”

Ribaltone all’Imolese: il presidente Giovanni Tarantino caccia il diesse Ulisse Savini con un comunicato inequivocabile per i toni: “L’Imolese Calcio 1919 comunica che, con effetto immediato, Ulisse Savini è sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo. La società ringrazia Ulisse Savini per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrato durante il suo percorso con i nostri colori. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo Direttore Sportivo”.

Il posto che fu di Savini potrebbe essere preso da un nome notissimo nel calcio italiano: Fabrizio Miccoli. Molto amico di Tarantino, Miccoli ha conseguito l’abilitazione al ruolo di collaboratore nella gestione sportiva delle società nel 2020 (gli permette di operare tra i dilettanti) ma non ha di fatto mai lavorato in nessuna società.