Imolese, via alla stagione con una rosa ancora da completare - Gallery

Questa mattina alle 9.30 è partita al Bacchilega la stagione dell’Imolese, che si è ritrovata agli ordini di Gianni D’Amore per dare il via alla preparazione pre-campionato. L’Imolese quest’anno proverà a ritagliarsi il proprio spazio cercando di vincere le tante scommesse che compongono una rosa ancora da completare, con la necessità di acquistare un centrocampista centrale (l’ex Riccione Djuric il primo nome in lista) come “guardaspalle” di Vlahovic, al quale saranno destinati invece i compiti di manovra. Altra necessità è quella di un vice-Raffini con l’ex Ravenna Vinci (lo scorso anno in prestito al Mezzolara) come candidato numero uno. Intanto l’Imolese ha ufficializzato l’arrivo di Darrel Agbugui, terzino sinistro classe 2001 scuola Verona che in passato ha giocato in C nel Mantova ed ha anche 9 presenze complessive nelle nazionali azzurre under 16 ed under 17.

I convocati

PORTIERI: Adorni, Ferretti, Rubboli.

DIFENSORI: Ale, Elefante, Dall’Osso, Ballanti, Garavini, El Archi, Daffe, Agbugui, Gospodinov, De Chiara.

CENTROCAMPISTI: Diawara, Vlahovic, Manzoni, Dragoi, Brandi.

ATTACCANTI: Pierfederici, Melloni, Fabretti, Raffini, Gasperoni, Mattiolo, Capozzi, Manes, Notaro, Calabrese, Molla.