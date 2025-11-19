Imolese, ricordi la meteora Attys? Ha centrato i Mondiali con Haiti

Un miracolo sportivo per Haiti, che parteciperà alla fase finale dei Mondiali del 2026 a 52 anni di distanza dall’ultima presenza. Per la nazionale guidata dal francese Migné è la seconda apparizione dopo Germania 1974 (perse 3-1 contro l’Italia). Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Nicaragua. La storia di Haiti e le 42 squadre già qualificate ai Mondiali 2026. In panchina con Haiti anche la punta Christopher Attys, protagonista di una fugace apparizione nell’Imolese nella stagione 2022-2023 in C con appena 9 presenze. Ora Attys milita nella Triestina, con una sola presenza nella travagliata annata in C dei giuliani.