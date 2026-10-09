Imolese, nuovo diesse: spunta il nome di Bombardini

Salvo improvvise ed impreviste accelerazioni, sarà la prossima settimana quella buona per capire chi sarà il nuovo direttore sportivo dell’Imolese, impegnata domani in anticipo al Galli (ore 15) contro il Medicina. Il posto che fu di Savini al momento è libero e per capire chi lo occuperà non resta che pensare alle parole del presidente Tarantino che, oltre a ribadire che Miccoli è un amico ma che potrebbe anche cominciare a Imola la sua carriera da direttore sportivo, ha ammesso di pensare anche ad una persona molto nota sotto l’Orologio. Tutti gli indizi portano verso Davide Bombardini, ex giocatore del Palermo come Miccoli che potrebbe essere la “pazza idea” di Tarantino per la sua Imolese, sfruttando magari la voglia di “Bomba” di dare una mano alla squadra della sua città, quella in cui è cominciata la sua carriera di calciatore. Bombardini, che al momento sembra aver declinato la proposta, potrebbe magari suggerire a Tarantino (che non ha nascosto di ascoltare la consulenza di Mauro Lelli) il nome di un direttore sportivo a cui affidare il “restyling”.