Imolese, lanciare i giovani vale un premio di 50mila euro

L’Imolese prima assoluta nel girone D per giovani in campo e al club rossoblù va un premio di 50mila euro. Quarto posto per il Forlì nel girone D. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le classifiche definitive della 13^ edizione di ‘Giovani D Valore’, l’iniziativa che premia i club più virtuosi nella valorizzazione dei nuovi talenti del campionato. Le graduatorie così calcolate (alla 28ª giornata, 32ª per i giorni A, B e C), dalle quali sono state escluse le società retrocesse in Eccellenza, comprendono il bonus del 10% previsto per i club che svolgono intero settore giovanile e per la squadra vincente il Campionato Nazionale Juniores Under 19 Serie D.

A partire da questa stagione, il contributo complessivo per i club è stato più che raddoppiato (da 450.000 euro a 1.035.000 euro), allargando al tempo stesso la platea dei beneficiari: a ricevere i premi saranno le prime cinque società posizionate nella graduatoria di ogni girone rispetto alle tre delle edizioni precedenti.

Il premio complessivo di 1.035.000 euro è suddiviso tra le prime cinque squadre di ogni girone con le seguenti modalità: 1^ classificata 50.000 euro, 2^ classificata 30.000, 3^ classificata 20.000, 4^ classificata 10.000, 5^ classificata 5.000

La graduatoria definitiva del girone D: Imolese 1028; Progresso 596; Sasso Marconi 381; Forlì 244; Piacenza 238