Imolese, situazione sempre più grave: beni pignorati e da domani all’asta. C’è anche la poltrona dell’ex presidente Spagnoli

Manca il plastico fatto con i Lego che un bambino delle giovanili rossoblù regalò all’allora direttore generale Marco Montanari: per il resto tutto quello che era un tempo negli uffici del Bacchilega è stato pignorato ma soprattutto sarà messo all’asta a partire dalle 9 di domani.
Chi vorrà, potrà per esempio partecipare all’asta per l’acquisto di quella che fu l’amatissima poltrona di Lorenzo Spagnoli (quella in pelle rossa, prodotta in esemplare unico, con il logo dell’Imolese). Una poltrona che ricordava a tutti come qui ci fu anche un periodo ricco di sogni colorati di rossoblù e che ora, chiusa in una foto con il timbro di astagiudiziaria.com, spiega come quei sogni siano diventati incubi dopo la liquidazione giudiziale dichiarata giovedì dal tribunale civile di Bologna.