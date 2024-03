Imolese, l’anticipo con il Prato per cancellare la Pistoiese

Va dimostrato che lo scivolone di Pistoia è stato causato da una semplice buccia di banana. Una caduta imprevista e imprevedibile, visto quello che l’Imolese aveva fatto prima di presentarsi al Melani dove i rossoblù hanno rimediato quella che, a tutti gli effetti, può essere classificabile come una figuraccia. In particolare per lo scarso spessore della squadra arancione e la prestazione gravemente insufficiente della truppa di D’Amore. Una truppa che oggi alle ore 16, in un anticipo forzato dalla gara di duathlon in programma domenica all’Enzo e Dino Ferrari, dovrà necessariamente riscattarsi per riprendere un cammino che porterà poi i rossoblù a giocarsi mercoledì 20 la semifinale di ritorno a Trapani: «Ci dobbiamo assolutamente riscattare – commenta l’allenatore rossoblù D’Amore - dopo una partita opaca ed un brutto risultato. Arrivano gare ravvicinate? Abbiamo già vissuto periodi del genere con i turni infrasettimanali di Coppa Italia. Siamo felici di giocare spesso perché ce lo siamo guadagnati, siamo vogliosi di giocare dimostrare che ce lo siamo meritati».

Sotto con il Prato, allora, un avversario che all’andata fu regolato dal gol di Rizzi nel pieno di una ripresa costellata di occasioni dei padroni di casa: quel successo infrasettimanale regalò all’Imolese un primato in condominio con il Ravenna che adesso è lontano anni luce al contrario del Prato che è alle spalle dei rossoblù con appena due lunghezze di distacco: «Il Prato è in una posizione più o meno come la nostra: ha punti deboli e punti di forza, dovremo essere bravi a fare vedere cosa sappiamo fare ed metterlo in campo per metterli in difficoltà».

Il Prato, reduce dalla vittoria con il Borgo San Donnino, schiererà a centrocampo Sadek, ex di giornata trasferitosi in Toscana a dicembre vista la mancanza di spazio nell’Imolese. Per i rossoblù, D’Amore dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara di Pistoia riconsegnando la titolarità in avanti a Rizzi.

La formazione.

D’Amore schiererà l’Imolese con il seguente 4-2-3-1: Laukzemis; Ciucci, Dall’Osso, Elefante, Garavini; Gulinatti, Vlahovic; Daffe, Capozzi, Rizzi; Raffini.