Imolese, in attesa dell’asta urge salvarsi

Sul campo, le due sconfitte consecutive rimediate la prima nel derby romagnolo di Coriano con il Tropical e la seconda nel match giocato domenica a Castel San Pietro contro la capolista Desenzano lanciatissima verso la prima promozione della storia in Serie C, hanno complicato l’operazione salvezza sul campo. A due giornate dal termine della stagione regolare, i play-out sembrano ormai scontati. Per evitarli, i rossoblù dovrebbero conquistare 6 punti e sperare che la Correggese perda sempre (sia in casa del già salvo Crema che contro la Pro Sesto) e che il Progresso faccia al massimo un punto (giocherà domenica in casa del già salvo Sant’Angelo e poi ospiterà il Sasso Marconi): dal punto di vista aritmetico le possibilità sono 2 su 81 combinazioni, quindi il 2,47%. Ci sarebbe anche un’altra via: l’Imolese fa 6 punti, chiudendo al sestultimo posto (quindi in zona play-out), e il Tropical conquista al massimo un punto nelle restanti gare contro Piacenza e Pro Palazzolo. In questo caso, con distacco pari (o superiore) a 8 punti, il Tropical retrocederebbe e l’Imolese sarebbe salva senza play-out. Insomma, alla luce di tutto ciò, è più facile che il destino dell’Imolese siano i play-out e la sfida di domenica in casa del Sasso Marconi, che affianca i rossoblù in classifica a quota 30, è determinante. Se non altro per stabilire il fattore campo nell’eventuale sfida di play-out tra le due squadre (al momento la cosa più probabile, con il Sasso Marconi che parte davanti in virtù del successo per 1-3 ottenuto all’andata al Galli). In casa Imolese c’è un po’ di tensione, con il tecnico Stefano Protti messo “sotto processo” da chi detiene attualmente la società, Ulisse Savini, e da chi ha messo i soldi a fine marzo per far arrivare la squadra fino al termine della stagione, Giovanni Tarantino. Da non escludere un esonero in caso di sconfitta domenica a Sasso Marconi.