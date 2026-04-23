Imolese, in attesa dell’asta urge salvarsi

Se sul campo la situazione è critica, fuori è stata decisa la data in cui dell’asta fallimentare per l’acquisizione dell’Imolese Calcio 1919. Avverrà martedì 26 maggio alle ore 17. Lo ha stabilito l’istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Bologna: sarà una gara competitiva sincrona telematica con offerta minima di 100mila euro. Un prezzo che è stato individuato dai periti Mattia Berti e Giovanni Ungania, che erano stati incaricati dalla giudice delegata Antonella Rimondini. La migliore offerta (rilanci minimi da duemila euro, cauzione da versare il 20% dell’offerta) pervenuta si aggiudicherà il “pacchetto” all’asta. Il “complesso aziendale riferibile alla società Imolese Calcio 1919, società calcistica che milita nel campionato di Serie D maschile, nel campionato Eccellenza femminile e nei campionati giovanili maschili e femminili dall’under 8 all’under 19, è composto da: contratti di collaborazione sportiva afferenti ai giocatori della prima squadra sia maschile che femminile che militano nell’imolese e del settore giovanile; due contratti di lavoro subordinato (segretario generale e barista); contratto di concessione della gestione e uso dell’impianto comunale Centro Sportivo Bacchilega di Imola, dove si svolgono le attività aziendali; marchio Imolese Calcio, privo di registrazione, che si presenta generalmente come uno scudo che integra i colori sociali del rosso e del blu e la scritta Imolese Calcio 1919; premi attivi e passivi di formazione e tesseramento ex art. 96 Noif, maturati dopo l’apertura della Liquidazione Giudiziale; beni mobili, arredi, attrezzature bar, uffici, spogliatoi, maglie calcistiche, coppe, beni strumentali all’esercizio dell’attività calcistica; autocarro Renault; contratti accessori all’attività sportiva; dominio internet imolesecalcio1919.it con il relativo sito web in hosting”.© RIPRODUZIONE RISERVATA