Imolese, il nuovo allenatore è Potepan

Ivan Marcelo Potepan, argentino classe 1972, è il nuovo allenatore dell’Imolese. Lo ha annunciato in giornata la società rossoblù. “Ha conosciuto il territorio emiliano-romagnolo - si legge nel comunicato - prima da giocatore poi da allenatore. Rientrato, al termine della carriera calcistica, in terra sudamericana, ha maturato un’esperienza di 10 anni in panchina tra le giovanili del Rosario Central, dall’Under 14 alla Primavera, oltre ad aver allenato diverse formazioni professionistiche: Huracan, Argentino Club, Coronel Aguirre, Psm Futbol e Tiro Federal Argentino. In Italia ha trionfato con la Dozzese nel campionato di 2a Categoria e portato, nella stagione 2023-2024, la Valsanterno a sfiorare la promozione in Eccellenza. Adesso è pronto ad applicare il suo credo calcistico in rossoblù”.