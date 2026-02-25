Imolese Calcio nel mirino della Finanza: non avrebbe dichiarato al fisco ricavi per due milioni di euro, due denunce VIDEO

La Compagnia di Imola della Guardia di finanza “ha scoperto una frode fiscale perpetrata da una società sportiva del Circondario imolese”. Si tratterebbe, a quanto si apprende, dell’ Imolese Calcio, in liquidazione giudiziale da fine ottobre e che, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, non avrebbe dichiarato al Fisco ricavi per due milioni di euro . In una nota, i militari spiegano di “aver eseguito un’attività di verifica fiscale nei confronti della società, che durante gli anni oggetto di controllo (si tratterebbe del periodo 2018-2022 , ndr) era iscritta al campionato di Lega Pro”.

Le indagini “si sono inizialmente concentrate su alcuni crediti, per un valore di circa 200.000 euro , che la società risultava aver acquisito da un’impresa toscana per adempiere i propri debiti tributari”, e dagli accertamenti è emerso che questi crediti, “derivanti dal ‘bonus facciate’, erano di fatto inesistenti, poiché connessi a lavori in realtà mai realizzati”.

Per questo motivo, dettagliano i finanzieri, “si è proceduto al sequestro preventivo dei beni disponibili nei confronti della società calcistica e dei rappresentanti legali, agendo su saldi di conto corrente, auto, moto, terreni e immobili in Sicilia e Veneto, per un valore complessivo di 160.000 euro”. Gli ulteriori approfondimenti sulla documentazione contabile, “detenuta in maniera del tutto frammentaria, hanno portato a ricostruire ricavi non dichiarati al Fisco per due milioni di euro e un’Iva indebitamente detratta per 230.000 euro”. Tutto questo ha portato alla denuncia di due persone che avevano ruoli apicali nella società “per il reato di indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti” e alla segnalazione dell’esito degli accertamenti alla Covisoc, l’organismo di vigilanza della Figc, per l’assunzione di eventuali provvedimenti sportivi.