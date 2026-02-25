Imolese Calcio nel mirino della Finanza: non avrebbe dichiarato al fisco ricavi per due milioni di euro, due denunce VIDEO

La Compagnia di Imola della Guardia di finanza “ha scoperto una frode fiscale perpetrata da una società sportiva del Circondario imolese”. Si tratterebbe, a quanto si apprende, dell’Imolese Calcio, in liquidazione giudiziale da fine ottobre e che, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, non avrebbe dichiarato al Fisco ricavi per due milioni di euro. In una nota, i militari spiegano di “aver eseguito un’attività di verifica fiscale nei confronti della società, che durante gli anni oggetto di controllo (si tratterebbe del periodo 2018-2022, ndr) era iscritta al campionato di Lega Pro”.