Imolese, al Bacchilega è comparso Giorgio Bresciani

In principio fu l’Andrea Costa, adesso sarà l’Imolese? Dopo aver pensato all’acquisizione dell’Andrea Costa assieme a Pavani, l’imprenditore bolognese Giorgio Bresciani (ex calciatore, fra le altre, di Napoli e Bologna) starebbe pensando seriamente ad un ingresso nell’Imolese. Bresciani, che sul finire del 2023 aveva preso contatto con la realtà imolese non solo dal punto di vista istituzionale (incontri in Comune con il sindaco Panieri) ma anche dal punto di vista sportivo (presenza al Ruggi assieme a Pavani quando la trattativa per l’acquisizione dell’Andrea Costa sembrava vicina alla chiusura), nei giorni scorsi si è incontrato con l’attuale proprietario dell’Imolese Sandro Di Benedetto per un pranzo al Bacchilega che dovrebbe rappresentare uno dei passaggi chiave verso l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’Imolese.

Bresciani e la parentesi riminese

l’Imolese si è sempre dichiarata aperta verso nuove soluzioni che possano permettere un rafforzamento di una compagine societaria al momento decisamente “scarna”, visto che è tutto nelle mani del “tandem” Di Benedetto-Savini e che non ha visto in questa stagione nessun ingresso in una società che, dopo aver depositato i bilanci delle annate 2022 e 2023 (in Camera di Commercio resta sempre quello del 2021 l’ultimo consultabile), sta cominciando a programmare il proprio futuro. Bresciani potrebbe farne parte come socio di maggioranza rientrando in quel mondo del calcio dal quale 3 anni fa era uscito in fretta dopo un mese a Rimini. Presentato come direttore dell’area tecnica dal Rimini di Rota a metà aprile 2021, a metà maggio Bresciani si chiamò fuori dimettendosi a causa della necessità di seguire i propri impegni lavorativi (è titolare di un’impresa di servizi alle aziende e presidente del comitato di gestione della rete di imprese Retalia) che gli impedirono di seguire da vicino le questioni biancorosse anche se la tifoseria da subito fu contraria alla sua nomina.

Lo sbarco nel calcio a 5

In attesa di capire se il matrimonio con Bresciani si farà o meno, l’Imolese comincia intanto a muoversi su altri fronti: la scorsa settimana la società ha infatti annunciato l’ingresso nel “mondo Imolese” della Dozzese calcio a 5 che giocherà il prossimo campionato di serie A2 con il nome di Imolese 1919. Nel frattempo, un “pensierino” a qualche cavallo di ritorno negli uffici del Bacchilega è stato fatto visto che sarebbe stato sondato Marco Montanari, direttore generale fino a giugno 2022. Un sondaggio che va in un’unica direzione: cercare di rimettere al Bacchilega volti “noti” alla città di Imola ed al suo tessuto sociale-imprenditoriale.

