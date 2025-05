Il successo di Forlì è stato il regalo d’addio di D’Amore all’Imolese

La vittoria di Forlì è stata l’ultima dei due anni in rossoblù (abbondanti, considerando il suo arrivo alla Primavera 2 negli ultimi due mesi dell’Imolese in C) di Gianni D’Amore, che ieri, dopo l’incontro con il direttore sportivo Ulisse Savini, ha salutato il Bacchilega. L’Imolese ora volta pagina e dovrebbe, salvo sorprese, annunciare come nuovo allenatore Ivan Marcelo Potepan. Quella di Potepan sarebbe una vera e propria scommessa, visto che l’allenatore argentino in Italia ha avuto esperienze in 2a Categoria con la Dozzese e in Promozione con la Valsanterno. In Argentina ha invece lavorato nel settore giovanile del Rosario Central. Potepan dovrebbe essere affiancato in panchina nel ruolo di vice da un totem del recente passato rossoblù, Gustavo “Rulo” Ferretti. La strada sembra essere tracciata, anche se sarà la prossima settimana quella che probabilmente permetterà di capire se gli scenari sono quelli previsti oppure ci saranno colpi di scena.