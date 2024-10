D’Amore: «Imolese superiore ad un Ravenna vestito da provinciale”

Mastica amaro Gianni D’Amore, allenatore dell’Imolese: «Sono contento di aver giocato meglio del Ravenna ma c’è l’amaro per aver creato troppo poco: negli ultimi 20’ avevo chiesto di fare più cross e non lo abbiamo fatto. Il Ravenna è venuto qua a difendersi, i valori sembravano ribaltati. La partita non sarebbe cambiata anche se fossimo stati 11 contro 11: loro hanno gente esperta e strutturata che sui palloni alti sa fare bene, bravi i giallorossi a difendersi e noi non siamo riusciti a trovare le linee giuste». E nelle occasioni in cui ciò è accaduto, è mancata qualità al tiro: «Assolutamente sì, quando giochi certe tipi di partite con squadre così forti devi essere bravo a sfruttare quello che crei e devi essere concreto: ci sono state 3-4 situazioni nelle quali dovevamo fare meglio. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, una prestazione così contro il Ravenna se l’aspettavano in pochi, qua loro hanno giocato, passatemi il termine, da provinciale».

Nei 30’ della ripresa con l’uomo in più l’Imolese non è riuscita mai a sfondare: «Giocare contro una squadra così forte nei singoli che si difende dentro la propria area di rigore non è certo facile, da parte nostra dovevamo provare qualche tiro da fuori in più e crossare di più e meglio verso Raffini e Melloni. Non è facile affrontare una squadra così bassa e così chiusa che non ha mai provato a ripartire in 10».

Manca l’ufficialità ma Lentigione-Imolese sarà giocata sabato.

