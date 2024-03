Finisce a Trapani il sogno Coppa Italia dell’Imolese. Dopo la sconfitta casalinga dell’andata i rossoblù se la sono giocata alla pari con i siciliani. La svolta nella ripresa: al 76’ l’Imolese reclama un rigore per un fallo di mano di Pino, ma l’arbitro Dini non è dello stesso avviso, mentre cinque minuti un fallo su Montini viene punito con il penalty che Bollino trasforma spiazzando Adorni. E’ il gol decisivo e in finale ci va il Trapani.