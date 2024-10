Cesena, risonanza magnetica per Kargbo

Ieri mattina Augustus Kargbo è rientrato a Cesena dopo aver lasciato anzitempo il ritiro della Sierra Leone per un problema a una caviglia. La distorsione, che non ha permesso all’attaccante di scendere in campo venerdì sera contro la Costa d’Avorio e che ha consigliato lo staff medico della Sierra Leone a rispedire a casa Kargbo, sarà valutata meglio questa mattina, quando il numero 10 del Cesena effettuerà una risonanza magnetica che dovrà stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La speranza di Mignani è di averlo già a disposizione a metà o entro la fine della settimana che porta alla sfida contro la Sampdoria. Oggi, intanto, giornata di riposo: non per Joseph Ceesay, che alle 16 scenderà in campo in Marocco con il Gambia per sfidare il Madagascar.