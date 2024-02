Calcio Viareggio Cup, la Honved spegne il sogno dell’Imolese negli ottavi

HONVED 2

IMOLESE 1

Honved: Papp, Bencsetler, Gaspar, Horvath, Kaczvinszki, Kalocsany (76’ Bako), Kocsis, Nagy (56’ Szabolcs), Pinter (56’ Menyhart), Sebestyen (76’ Hancz), Simon (76’ Gyenes). All.: Kurucsai

Imolese: Laukzemis, Gospodinov, Manzoni (86’ De Chiara), Rama (65’ Carpano), Dandini (75’ El Archi), Dragoi (75’ Brescia), Vlahovic, Kashari (75’ Guidi), Manes, Suarez (65’ Molla), Camara (75’ Dall’Osso). All.: Casadio

Arbitro: Conti di Genova

reti: 35’ pt Simon, 44’ st Hancz, 52’ st Manes (rig.)

LERICI

Finisce negli ottavi di finale la fantastica cavalcata dell’Imolese alla Viareggio Cup. La squadra rossoblù si è arresa ieri agli ungheresi della Honved Budapest, che approdano così ai quarti (2-1). Una partita combattuta, che ha visto i romagnoli affrontare a viso aperto gli avversari: nel primo quarto d’ora il possesso palla è tutto della squadra di Casadio che al 2’ impegna il portiere Papp con un bel tiro da fuori area di Vlahovic, mentre al 17’ una bella azione Manes-Kashari pesca Suarez sotto porta ma la difesa fa muro e sventa la minaccia. L’Imolese insiste ma alla prima vera occasione passa la Honved, che sfrutta un errore di Laukzemis, che si fa rubare palla da Simon che deposita in rete.

I rossoblù non ci stanno e cominciano la ripresa con lo stesso cipiglio, tanto che al 47’ Suarez di testa su calcio d’angolo impegna severamente Papp. Lo scatenato attaccante viene poi fermato con le cattive da Kocsis, ma per l’arbitro è solo giallo, e al 55’ colpisce una clamorosa traversa. E così all’89’ è fatale la ripartenza ungherese che permette a Hancz di firmare il raddoppio. Al 96’ l’arbitro concede un rigore all’Imolese che Manes trasforma ma non c’è più tempo. Peccato.