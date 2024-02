Ufficializzato il calendario della 74ª Viareggio Cup, in programma da lunedì 12 a lunedì 26 febbraio. C’è anche una romagnola al via, l’Imolese. I rossoblù debutteranno martedì 13 contro l’Ojodu City, quindi giocheranno giovedì 15 contro la favorita del Girone 2, l’Empoli, e chiuderanno sabato 17 contro il Melbourne City. Accedono agli ottavi di finale (in programma martedì 20 febbraio) le prime due classificate.