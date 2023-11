Calcio D, L’Imolese scende in campo oggi a Prato ed ha la grande occasione per conquistare la vetta

Si gioca, anche perché non c’erano altre date disponibili per farlo. Oggi l’Imolese è a Prato, città ferita dall’alluvione della scorsa settimana che ha costretto al rinvio della gara inizialmente in programma domenica. Le parole del presidente del Prato Commini, nella conferenza stampa di ieri, hanno spiegato come l’alternativa di mercoledì 15 sia stata bocciata in partenza sia per quanto riguarda i toscani (impegnati domenica con la Pistoiese poi sabato in partenza per Milano, sponda Sangiuliano City) che per quanto riguarda l’Imolese, di scena fra 7 giorni al Galli con il Corticella in Coppa Italia. E allora si gioca, con tante zone di Prato ancora segnate dal fango e con la curva che ha già dichiarato forfait per concentrarsi sull’aiuto alla città che, in questi giorni, è arrivato anche dai giocatori allenati da Novelli.

L’Imolese, in caso di vittoria, salirebbe a quota 21 lassù davanti a tutti a braccetto con il Ravenna. «In questo momento – il commento di Gianni D’Amore, allenatore dell’Imolese – il fatto di poter arrivare in testa in caso di vittoria non rappresenta né una responsabilità né un premio: ora la classifica lascia il tempo che trova, a me interessa mantenere una buona media punti e vincere anche questa giornata».

L’Imolese deve cercare di allungare quella serie positiva che, dopo l’esordio “storto” di Molinella con il Mezzolara, ha sempre visto i rossoblù sorridere lontano dal Galli: non sarà semplice, visto che il Prato in casa è imbattuto ed ha già fermato Forlì e Ravenna. «Il Prato ha sempre fatto bene in casa perché è una squadra forte: saranno certamente vogliosi di portare a casa il bottino pieno, chi farà meno errori riuscirà a conquistare la vittoria». Una vittoria che, contro la Pistoiese una settimana fa, ha visto i rossoblù confermare la solidità di un gruppo nel quale D’Amore ha l’imbarazzo della scelta: «Da inizio stagione diciamo che la rosa è ampia e competitiva per cui posso fare scelte diverse a seconda degli avversari che affrontiamo visto che c’è la certezza che tutti daranno sempre il massimo. Dubbi o ballottaggi per Prato? Le idee sono abbastanza chiare: giocherà chi starà meglio e chi si è allenato meglio in questa settimana lunga. Se ci saranno da fare correzioni in corsa le faremo visto che tutti hanno dimostrato di essere pronti».

La formazione

D’Amore schiererà l’Imolese con il 3-4-2-1: Adorni; Ciucci, Dall’Osso, Elefante; Daffe, Gulinatti, Sadek, Konate; Vlahovic, Capozzi; Rizzi.