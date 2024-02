La penalizzazione attesa è arrivata e l’Imolese scende a quota 32 punti in classifica, all’ottavo posto. Come riportato dalla FIGC in un comunicato, arriva un altro punto in meno. La prima penalizzazione per i rossoblù era arrivata a novembre. Alla base il mancato pagamento delle somme dovute a Pasquale De Sarlo. Per lo stesso motivo, inoltre, è stato inibito per tre mesi l’amministratore unico del club Ulisse Savini.