L’Imolese sta per annunciare l’ingaggio di Simone Raffini, centravanti che compirà 27 anni il 26 dicembre e che ha rescisso giovedì con il Roma City (44 presenze e 13 reti in un campionato e mezzo). Raffini, cresciuto nel vivaio del Cesena, ha alle spalle 143 presenze tra i prof (una in B con i bianconeri, 132 in C e 10 tra play-off e play-out di C) con 8 reti.