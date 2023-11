Calcio D, i tifosi dell’Imolese: “Il presidente fantasma è finalmente scomparso”

Il club di tifosi rossoblù “Ci siamo sempre” in una nota ha preso posizione dopo il traumatico ribaltone nella dirigenza dell’Imolese: “Con grande dispiacere, ma con poca sorpresa, dobbiamo constatare che si è consumata l’ennesima presa di giro verso l’Imolese calcio, i tifosi e tutto l’ambiente rossoblù che ama questi colori. Apprendiamo dalla stampa che il “presidente fantasma” è finalmente scomparso e la cosa non ci dispiace affatto, considerate le scene “inopportune” che si consumavano in tribuna con pasticcini e Coca Cola.

Come sempre vogliamo chiarire che alla presentazione della squadra da noi organizzata avevamo accolto a braccia aperte chi si manifesta per investire nel calcio a Imola, salvo poi scoprire amaramente che non è stato messo neanche un euro. Il nostro invito è quindi rivolto per l’ennesima volta agli imprenditori seri, di cui siamo certi ne esistano moltissimi a Imola e nel resto d’Italia. A Imola si può fare calcio, abbiamo uno splendido settore giovanile e non vorremmo disperdere questa ricchezza, oltretutto in un momento in cui la prima squadra e le formazioni giovanili stanno ottenendo risultati strepitosi nei rispettivi campionati.

Un forte incoraggiamento va inoltre ai dipendenti, agli allenatori e a chiunque investe il suo tempo, le sue energie e ci mette la faccia nell’Imolese calcio: siamo fermamente convinti che portare avanti con dedizione la causa del Grifone rossoblù sia un vanto e onore per tutta la città. Anche per loro e per dare sostegno massimo e aiuto concreto all’Imolese calcio rilanciamo l’invito all’appuntamento di mercoledì 6 dicembre alle 18:00 presso il bar del Centro Sportivo Bacchilega, in cui esporremo a tutti i tifosi presenti il progetto dell’Associazione Orgoglio Imolese. Saranno presenti infatti il giornalista Pippo Russo ed esponenti del coordinamento nazionale Supporters in Campo, realtà che si dedica alla tutela del tifoso e delle tradizioni calcistiche di una città.

Proprio sul tema della tutela dei tifosi, il nostro Club rende nota la proprio posizione in merito a quanto accaduto con la Pistoiese, la partita che ha visto la presenza di ben 90 temibilissimi tifosi arancioni, per i quali il gruppo degli irriducibili si è visto espropriare del proprio storico settore. Dato che siamo convinti che esistano altre soluzioni praticabili (per le quali siamo anche disponibili a dare il nostro contributo) rispetto allo spostamento dei tifosi di casa, da ora in avanti e per tutto il campionato in corso, se si dovesse ripetere questa discriminazione verso i nostri tifosi, non esporremo i nostri striscioni in segno di protesta verso questo trattamento e in segno di solidarietà verso il gruppo degli Irriducibili.

Uniti (tutti), si vince (tutti). Noi ci siamo e ci saremo sempre: forza Imolese!”.