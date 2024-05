C’è l’annuncio ufficiale: Gianni D’Amore allenerà l’Imolese anche nel campionato di Serie D 2024-2025

Con un video pubblicato all’ora dell’aperitivo, l’Imolese ha ufficializzato la conferma di Gianni D’Amore e di tutto il suo staff. D’Amore era arrivato a Imola sul finire della stagione 2022-2023 per provare a salvare la Primavera 2. Obiettivo che raggiunse, peccato però che l’impresa sia risultata inutile: le penalizzazioni fecero crollare l’Imolese in Serie D e la società perse il diritto a partecipare al campionato Primavera. Così nella passata stagione, D’Amore è salito in prima squadra ma dopo una partenza a razzo, la sua Imolese si è “piantata” in novembre, concludendo poi il campionato appena sopra la zona play-out.