Bocciata a ripetizione dal mondo del calcio: l’estate orribile dell’Imolese

Prima di pensare a quanti punti avrebbe avuto nella graduatoria del ripescaggio in Serie D, l’Imolese avrebbe fatto bene a farsi trovare pronta a presentare una domanda di ripescaggio corretta. Non resta che pensare questo dopo aver letto il comunicato ufficiale numero 75 della Lnd nel quale è scritto che il ricorso dell’Imolese contro la non ammissione nella graduatoria dei ripescaggi non è stato accolto in quanto “preliminarmente inammissibile e, comunque, infondato nel merito”.

Ecco il motivo per cui la società non ha mai comunicato né l’avvenuto accoglimento della domanda di ammissione alla graduatoria, né il punteggio che le era stato assegnato: la Covisod non ha mai risposto perché la domanda non è stata accolta fin dall’inizio. Eppure, in un’intervista rilasciata il 23 luglio al Sabato Sera, il direttore sportivo rossoblù Ulisse Savini rispondeva così alla domanda sulla bocciatura della richiesta di ripescaggio che le voci provenienti da Roma davano per già avvenuta: «Assolutamente no, ci è stata richiesta una integrazione di documenti che abbiamo finito di inviare il 20 luglio. Per noi solo lungaggini».

In tutto questo, le parole che aveva sottolineato nel giorno del suo insediamento il presidente Giovanni Tarantino sono ben lontane: «Serenità ed entusiasmo - le parole del giovane imprenditore palermitano - saranno gli ingredienti: serenità perché nelle mie aziende guardo tutto nei minimi dettagli». Ecco, qualcosa è andato subito storto se è vero che la domanda dell’Imolese non è stata accolta, la Serie D è sfumata per errori più o meno gravi e la squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza è, oggi 6 agosto, tutta da costruire essendo composta da un battaglione di under che hanno bisogno di una rimpolpata dal mercato.

Con il mancato ripescaggio si chiudono 15 giorni surreali, nei quali a parole l’Imolese era (citando la parte finale del comunicato pubblicato il 3 agosto dal presidente Tarantino sul proprio profilo Instagram) «...certa di aver operato con serietà, trasparenza e nel pieno rispetto delle regole» a proposito della procedura richiesta per la presentazione della domanda di ripescaggio in Serie D. Ieri la Lnd ha ufficializzato che così non era.

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