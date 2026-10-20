Aumento del prezzo dei biglietti, l’Imolese replica al Rimini: “Ci saranno servizi aggiuntivi e l’esibizione del cantante Random”

Dopo l’accusa del Rimini per il caro-biglietti verso la gara di Imola, in una nota l’Imolese ha replicato attraverso il presidente Giovanni Tarantino: “La società desidera chiarire le ragioni della tariffa di 15 euro. Si tratta di uno scontro diretto per il primo posto, per il quale è stata predisposta un’organizzazione adeguata all’importanza dell’evento e all’affluenza prevista. Sono previsti un potenziamento del servizio di sicurezza per le esigenze di ordine pubblico, un punto bar aggiuntivo dedicato al settore ospiti e ulteriori servizi igienici attraverso l’installazione di bagni chimici. La giornata sarà inoltre arricchita dall’esibizione di Random, artista che ha calcato anche il palco di Sanremo. Il prezzo del biglietto va quindi considerato nel contesto dei servizi offerti e dei maggiori costi organizzativi sostenuti per accogliere entrambe le tifoserie”.

“Riteniamo sproporzionato - continua la nota - alimentare una polemica per un aumento di 5 euro, senza tenere conto dell’impegno necessario per organizzare questa giornata. L’Imolese è pronta ad accogliere i tifosi del Rimini con rispetto e ospitalità, con l’auspicio che l’attenzione torni sul campo e su una partita che merita di essere una festa di sport”.