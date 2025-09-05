A 19 anni punta alla maggioranza dell’Imolese: chi è Riccardo Sarti, ex giocatore delle giovanili rossoblù

Imola è piccola, la gente mormora ed i segreti del mercoledì diventano certezze il giovedì. E tutti gli indizi sul “giovane imprenditore under 20” che è interessato ad acquisire la maggioranza dell’Imolese portano verso Riccardo Sarti, classe 2006.

Gli indizi forniti dal presidente Sandro Di Benedetto che ha svelato l’esistenza di una trattativa avanzata per l’ingresso di Sarti combaciano infatti tutti, a partire dal fatto che nella pagina Instagram della Diamond Abstract Project (società della quale Sarti è Ceo) è stata pubblicata ieri una storia con la foto della pagina del Corriere Romagna dell’articolo pubblicato ieri (“Almeno parlano bene di me” il commento alla storia) sulla trattativa per il suo ingresso nell’Imolese.

La Diamond Token, si legge nella pagina ufficiale della società, è un asset digitale che permette a fan e investitori di partecipare al progetto del team di corse per quello che è un altro indizio che combacia (visto che Di Benedetto aveva parlato di impegno nel mondo dei motori) così come quello Sarti è un ex giocatore dell’Imolese nella squadra B dei Giovanissimi di 5 anni fa.

La trattativa, iniziata certamente un paio di mesi, dovrebbe portare Sarti ad acquisire (facile pensare che assieme a lui ci sia anche qualche altro imolese) la maggioranza dell’Imolese con la sensazione che la prima mossa sarà quella di intervenire sul “mondo Bacchilega” che necessita di un rinnovamento.

In attesa di capire se la trattativa andrà in porto e se Sarti diverrà davvero il nuovo socio di maggioranza dell’Imolese, non resta che pensare che una operazione del genere rappresenterà una vera novità nel mondo rossoblù con il ritorno di un imolese dentro l’Imolese come non accadeva da inizio millennio.

Coppa Italia

Nel frattempo, la Lnd ha pubblicato ieri gli accoppiamenti dei trentaduesimi di Coppa Italia che si giocheranno mercoledì 8 ottobre alle ore 15: l’Imolese giocherà sul campo della Correggese, neopromossa nella quale giocano sia Carini che Cappelluzzo, ex rossoblù della stagione dei sogni con Dionisi in panchina. Sogni che magari erano anche di Sarti, giovane calciatore rossoblù in quel Bacchilega nel quale tornerà probabilmente come proprietario.

