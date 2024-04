Il Victor San Marino a Montanari: affare fatto

Affare fatto e il Victor San Marino passa ufficialmente nelle mani di Emiliano Montanari. “Nella mattinata del 25 aprile 2024 - si legge in una nota - dinanzi al notaio Enrica Giovanardi, la Global Service S.p.A. dell’ing. Emiliano Montanari ha perfezionato l’acquisizione delle azioni di proprietà dei soci di minoranza del Victor San Marino S.p.A. divenendo così socio unico della stessa. Un sentito ringraziamento va agli azionisti uscenti per il contributo reso in questi anni alla società. A seguire, nel pomeriggio, la proprietà è stata ricevuta negli uffici della Fsgc dal presidente Marco Tura e dal segretario Luigi Zafferani. L’incontro è servito alle parti per conoscersi e per gettare le basi per una futura collaborazione nell’ottica dello sviluppo del calcio sammarinese”.